実験で4時間睡眠を5日間続けた人が陥った睡眠不足による恐ろしい症状とは 睡眠不足はイライラを増やしてハッピーを消す 人は睡眠不足がつづくと、イライラして怒りっぽくなってしまいます。20代の健康な若者を対象に、「8時間睡眠を5日間つづけたあと」と、「4時間睡眠を5日間つづけたあと」で、さまざまな表情の人の画像を見せて脳活動の様子を調べました。 すると、睡眠時間が短いと、恐怖や怒りなど不快な表情を見