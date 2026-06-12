寝つきが悪い人は要注意！仕事終わりの夜に運動をしない方がいい理由 自律神経を整える運動が逆効果になることも 自律神経には、身体を活動モードにする「交感神経」と、休息モードにする「副交感神経」の２種類があります。状況に応じてどちらかが優位になり、身体の働きをコントロールしています。/p> 通常は、朝起きてから交感神経が優位になり、活動モードに切り替わります。そして、夜になると