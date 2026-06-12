エリヤとエリシャ 失われいく信仰を押しとどめた預言者たち ソロモンの背信（はいしん）に対する神の怒りは、息子の代における国の分裂を招きました。 しかし、王たちは反省することなく、その後も状況は悪化するばかりでした。なかでも北王国（イスラエル王国）7代目王となったアハブの堕落はひどく、妻の信仰を取り入れ＊バアル神を祀（まつ）るようになりました。 これに強く反対したのが預言者エリヤでした。 エリヤ