間違ったフォームで腹筋を続けていないか要チェック！ 少し前までよく行われていたトレーニングですが、仰向けの姿勢で両脚を伸ばし、誰かに足首を押さえられた姿勢から始める腹筋運動。残念ながら、すでにスタート時点で間違っています。 試しに、床に仰向けになってみてください。両足を伸ばしたままた