東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.14高値185.47安値184.66 186.33ハイブレイク 185.90抵抗2 185.52抵抗1 185.09ピボット 184.71支持1 184.28支持2 183.90ローブレイク ポンド円 終値214.56高値214.95安値213.88 216.12ハイブレイク 215.53抵抗2 215.05抵抗1 214.46ピボット 213.98支持1 213.39支持2 212.91ロ&#1254