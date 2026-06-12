東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.84高値9.85安値9.66 10.10ハイブレイク 9.97抵抗2 9.91抵抗1 9.78ピボット 9.72支持1 9.59支持2 9.53ローブレイク シンガポールドル円 終値124.56高値124.74安値124.37 125.11ハイブレイク 124.93抵抗2 124.74抵抗1 124.56ピボット 124.37支持1 124.19支持2 124.00ローブレ