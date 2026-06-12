東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7049高値0.7055安値0.6979 0.7152ハイブレイク 0.7104抵抗2 0.7076抵抗1 0.7028ピボット 0.7000支持1 0.6952支持2 0.6924ローブレイク キーウィドル 終値0.5836高値0.5844安値0.5769 0.5939ハイブレイク 0.5891抵抗2 0.5864抵抗1 0.5816ピボット 0.5789支持1 0.5741