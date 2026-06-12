今回は、毒親育ちの彼女を見捨てたエピソードを紹介します。彼女に同棲を先延ばしにされ…「1年前に彼女ができましたが、彼女の母親は過干渉で、彼女が仕事や買い物以外での外出をするときには、母親に許可を取らなくてはならないそうです。正直毒親だなって思います。そんな彼女と同棲する約束を、交際当初からしていたのですが、彼女は『お母さんがもう少し同棲を待ってって言ってるから』などと言ってきて、同棲をずるずると先