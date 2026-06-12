最悪の場合に、死者およそ1万8000人とされる首都直下地震について、政府は今後10年間で、被害を「半減以上」とする目標を決定しました。今後30年以内におよそ70パーセントの確率でおきるとされる首都直下地震について、政府は最新の被害想定で、最悪の場合、死者およそ1万8000人、全壊など建物被害がおよそ40万棟にのぼるとしています。この想定について政府は12日、今後10年間でそれぞれ「半減以上」とする目標を決定しました。「