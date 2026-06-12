本日6月12日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、手間暇をかけすぎた絶品グルメの謎を大久保佳代子が解き明かす。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！埼玉県三芳町の町中華で登場するのは、仕込みに2日間を費やす「焼き飯チャーハン」。炒めたご飯を一晩寝かせ、さらにひと手間加えるという驚きのこだわりに迫る。東京・新宿の割烹料理店では、ゴマをすりつぶすところから始まり、完成までにトータル3時間以上かかる