ニューヨーク・ニックスが悲願のNBA制覇へ王手をかけた一方で、試合後のニューヨークでは大きな混乱が発生した。 現地メディア『CNN』によると、6月11日（現地時間10日、日付は以下同）に行われた「NBAファイナル2026」第4戦でニックスがサンアントニオ・スパーズに勝利した後、マディソン・スクエア・ガーデン周辺で大規模な騒動が発生。ニューヨーク市警（NYPD）は56人