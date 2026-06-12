・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３０３．８８（＋４９．０７） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２０９．７１（＋１４．４０） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２００．８０（＋３８．９７） ・ロシア・ＲＴＳ １１０１．７４（－４．０４） 出所：MINKABU PRESS