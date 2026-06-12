・ＮＹダウ５０８４８．７５（＋９２９．９７） 高値５０９６８．９５ 安値４９９７２．０７ ・Ｓ＆Ｐ５００７３９４．３０（＋１２７．３１） ・ナスダック総合指数２５８０９．６５（＋６４０．１５） 出所：MINKABU PRESS