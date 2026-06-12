・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝８７．７１ドル（－２．３２ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４１１４．０ドル（－１９．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６３８８．５セント（－７１．４セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８６．７５セント（－０．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝