１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比９２９．９７ドル高の５万０８４８．７５ドルと急反発。５万ドル台を回復した。トランプ米大統領が自身のＳＮＳを通じ、イランへの攻撃を中止すると表明した。イラン戦闘終結に向けた期待感が高まり、投資家のリスク許容度が改善。主力株への買い戻しを誘った。半導体関連株が大幅高となった。 ボーイング＜BA＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、ナイキ＜NKE＞が