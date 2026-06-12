最初は対等な関係だったはずなのに、気づけば彼の都合ばかり優先している。そんな恋愛には共通する流れがあるんです。恋愛で主導権を失いやすい女性は、日常の小さな場面で自分の意思を後回しにしています。“予定の決定権”を渡しているデートの日程や行き先を、いつも彼任せにしていませんか？「どこでもいいよ」「合わせるよ」が続くと、恋愛の主導権は少しずつ彼の方に寄っていきます。自分の希望を口にしないことが、振り回さ