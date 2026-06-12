「最近、お腹まわりが気になる」「太ももが重たく感じる」と感じていても、ハードな運動を続けるのはなかなか難しいもの。特に40代以降は、運動不足や長時間の座り姿勢の影響で全身の筋肉を使う機会が減り、体のラインや動きやすさにも変化が出やすくなります。そこで取り入れたい簡単エクササイズが【プランクウォーク】。体幹を中心に、お腹や二の腕、脚までバランスよく使えるエクササイズです。【STEP１】スタートポジションを