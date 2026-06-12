◇ホワイトソックス（2026年6月11日）ホワイトソックスとフィリーズの間で11日（日本時間12日）、1対2のトレードが成立した。ホワイトソックスはデレク・ヒル外野手（30）を放出し、フィリーズからマイナーのディラン・キャンベル外野手（22）と同ホセ・コルメナレス内野手（24）を獲得した。両球団の今後の方針に向けた思惑が一致したことによるもので、過去3年連続100敗以上の弱小球団から脱却し現在36勝31敗でア・リー