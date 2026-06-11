「今日どうだった？」「仕事忙しかった？」そんな何気ない質問をしてくる男性っていませんか？特別な出来事があったわけでもないのに、一日の出来事を知りたがる。男性は本命相手に対して、“日常そのもの”への関心が自然と強くなります。特別な話じゃなくても聞きたくなる男性は本命相手には、大きな出来事だけが気になるわけではありません。仕事帰りに寄ったお店、ランチで食べたもの、同僚との何気ない会話など、何気ない日常