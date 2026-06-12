サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は華やかな選手の活躍に目が行きがちだが、そのスターたちを動かしているのは代表監督。人心掌握にたけた知将、斬新な戦術を編み出す奇才、百戦錬磨の老将――。各チームを率いる名物指揮官を紹介する（文中のコメントはロイター）。マルセロ・ビエルサウルグアイ７０歳…ライバルの隣国から招へい母国アルゼンチンを率いた２００２年日韓大会、チリ代表を指揮した１０年南アフリカ大会に