彼氏と意見がぶつかったり、喧嘩したりなどする場面って、どうしても出てくるもの。そんな時、思わず言ってしまったことで、彼氏との関係そのものが悪化することもあるでしょう。そこで今回は、彼氏をウンザリさせる「彼女のセリフ」を紹介します。「もういい！」「もういい！」という彼女のセリフにウンザリする男性は少なくありません。これは「あなたの言い分なんて聞きたくない」という意味で口にするセリフなので、男性として