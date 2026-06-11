優しくしてくれる。会えば大切にしてくれる。それなのに、ふとした瞬間に「彼は本当に私を好きなんだろうか」と不安になる。不倫関係では、相手の気持ちを何度も確認したくなる女性が少なくありません。それは愛情が足りないからではなく、“確信を持ちにくい関係”だからです。「好き」と言われても不安が消えない「好きだよ」と言われても、しばらくするとまた不安になる。なぜなら、不倫関係では言葉だけでは埋まらない部分があ