「朝食を抜けば、その分カロリーを減らせるのでは？」「朝は食欲がないからコーヒーだけでいいよね」と考えたことありませんか？朝食についてはさまざまな考え方がありますが、40代以降は“食べる・食べない”だけでなく、その後の食欲や生活リズムへの影響にも目を向けたいところです。最近は、何を食べるかだけでなく、“いつ食べるか”にも注目が集まっています。朝食を摂ることが目的ではなく、自分に合った食事リズムを整える