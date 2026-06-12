バンダイスピリッツは、『機甲戦記ドラグナー』より「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]」(8,800円)『機甲戦記ドラグナー』より、「ドラグナー1 リフター1装備タ