写真を撮ったときだけ、なぜか顔が大きく見える。以前と同じ髪型なのに、なんとなく重たい印象になる。そんな違和感を覚えたことはありませんか？実はその原因、髪型全体ではなく“顔まわり”にあるかもしれません。今のヘアトレンドは、前髪だけでなく顔まわり全体で印象を作る時代。大人世代ほど、この部分の設計が見た目の印象を大きく左右します。前髪で隠そうとするほど重く見えることも顔を小さく見せたいと思うと、前髪やサ