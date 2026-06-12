最初に結論：海外では苦戦が続くスターバックスだが、日本ではサードプレイス需要の根強さや、一度定着したブランドが支持されやすい消費傾向を背景に、引き続き強い競争力を維持している。記事の重要ポイント：1：アメリカではモバイルオーダー拡大による店舗体験の変化、中国では効率特化型チェーンの台頭、ヨーロッパでは伝統的なカフェ文化との違いなどがスターバックスの課題となっている。2：一方日本では、「一度居心地のい