三井不動産商業マネジメントが運営するららぽーと4施設(豊洲、名古屋みなとアクルス、EXPOCITY、福岡)は7月1日〜14日、アニメ『ブルーロック』とのコラボイベント「ブルーロックでニッポンを青く染めろ！」を開催する。コラボイベント「ブルーロックでニッポンを青く染めろ！」期間中の目玉は、「元日本代表OBトークイベント」。豊洲では7月4日に中澤佑二氏が、EXPOCITYでは7月11日に播戸竜二氏が登壇する。中澤佑二氏と播戸竜二氏