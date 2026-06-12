鈴木京香主演映画『キリコのタクト〜YELL〜』より、特報、本ポスターが到着。新キャストとして井頭愛海、田辺桃子、西垣匠の出演が発表された。また、主題歌は前田亘輝（TUBE）と仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）がコラボした「孤独なハーモニー」、挿入歌は本作に出演する藤原大祐の「白鳥」に決定した。【動画】“伝説の音楽教師”はなぜ姿を消したのか―『キリコのタクト〜YELL〜』特報いきものがかりのヒット曲「YELL」をモチー