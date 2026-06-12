◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）開幕戦が行われ、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが同６０位の南アフリカを２―０で下して白星発進した。前半９分、今季サウジアラビアリーグ得点王のメキシコＦＷキニョネス（アルカディシア）が大会第１号となる先制点をマークした。後半４分に南アフリカＭＦシトレが一発退場。数的優位となったメキシコは後半２