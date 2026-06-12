【セリア】で見つかる、心ときめくような【サンリオ】のキャラクターグッズに注目！ 可愛い見た目ながら\110（税込）で買えるため、全部買ってコレクションしたくなるかも。夏のお出かけのお供にしたくなる扇子や、小物のオリジナルアレンジが楽しめるワッペン等、見つけたら即購入必至と言えそうな可愛いグッズが登場します。サンリオファンだけでなく、可愛い物が好きな人は必ずチェックしてみて！ 夏のお出かけはサンリ