【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将ＭＦ遠藤航がケガのためチームを離脱し、Ｗ杯を欠場することが決定。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集されることが決まった。背番号は遠藤の「６」を継承する。町野は２２年カタール大会も負傷辞退したＤＦ中山雄太に代わる追加招集でメンバー入りしており、史上初の２大会連続での追加