親の愛情は、必ずしも分かりやすい形で子どもに伝わるとは限りません。そのため、幼い頃は気付けなかった親の本当の気持ちを、大人になってから思いがけず知ることもあります。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 無関心だと思っていた父 私の父は、昔ながらの寡黙な人です。仕事一筋で、感情をあまり表に出すこともなく、運動会や受験の結果を報告しても、「そうか」「よかったな」と短い言葉を返すだけ。