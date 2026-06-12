南アフリカは開幕戦でメキシコに0-2で敗戦北中米共催ワールドカップ（W杯）の開幕戦、グループリーグA組のメキシコ代表と南アフリカ代表の試合が現地時間6月11日に行われ、メキシコが2-0で勝利を収めた。2人の退場者を出した南アフリカのウーゴ・ブロース監督は、試合後の記者会見で「2枚目のレッドカードを出すには少し厳しすぎたのではないか」との見解を示した。メキシコが1-0でリードして迎えた後半4分、メキシコの攻撃で