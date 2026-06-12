ハイチ代表は現地時間13日にスコットランドと対戦ハイチ代表が北中米ワールドカップ（W杯）で着用を予定していたユニフォームに対し、国際サッカー連盟（FIFA）が変更を義務付けたことが波紋を広げている。ハイチ代表は現地時間6月5日にマイアミで行われたペルー代表との親善試合などを経て、W杯本大会では現地時間6月13日の土曜日にボストンで行われるスコットランド代表との初戦を控えている。しかし、大会開幕を前にして思