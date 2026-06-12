アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けた協議がイラン最高指導部の承認を得たとし、予定していた攻撃を中止すると表明しました。【映像】予定していた攻撃を中止すると表明したトランプ氏トランプ大統領「合意次第、ホルムズ海峡は開放される。合意の署名は今週末にもできるかもしれない。そこにはバンス副大統領が行くだろう。」トランプ大統領は11日、記者団に対し、イランとの協議について合意が近いと述べました。こ