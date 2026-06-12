史上初の3ヵ国で開催するサッカーFIFAワールドカップ2026がメキシコで開幕しました。【映像】日本代表らの練習の様子今大会はアメリカ・メキシコ・カナダの3ヵ国で開催され出場国もこれまでの32チームから48チームに大幅に増えました。史上最大規模で行われる4年に一度のサッカーの祭典が先ほどメキシコ対南アフリカの試合からいよいよ開幕しました。初戦を3日後に控える日本代表はアメリカのベースキャンプ地・ナッシュビ