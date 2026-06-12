回転ずしチェーンのスシローは、人気都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』との初のコラボレーションを24日から全国の店舗で実施する。同作が外食業界とコラボするのは今回が初となる。【画像】かわいい…！贅沢すぎる“コラボ限定すし皿5枚セット”今回のテーマは「スシロー新エリー都店へようこそ！」。ゲーム内の都市「新エリー都」にスシローが出店したという設定のもと、描き下ろしビジュアルを使用した限