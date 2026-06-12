史上初の3ヵ国で開催するサッカーFIFAワールドカップ2026が開幕しました。【映像】怪我のためチームを離脱した遠藤航選手そんななか、日本サッカー協会は、キャプテンの遠藤航選手が怪我のためチームを離脱したことを発表しました。遠藤選手は、自身のSNSで「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯