「西武４−１広島」（１１日、ベルーナドーム）悔しさが残る復帰登板だった。右背中付近の負傷が癒えた広島のフレディ・ターノック投手は４回２／３を７安打３失点で３敗目を喫した。「自分の投球でチームを勝たせることができなかった。それが一番、悔しい」。５月２日の中日戦以来となる復帰登板は、四死球から許した逆転劇となった。１−０の四回。先頭の滝沢へ四球を与えると、続く長谷川へは死球。指先の狂いでピンチを