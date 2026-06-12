醤油、味噌、日本酒、漬物。日本の食卓を支えてきた発酵食品は、地域によって驚くほどバラエティに富んでいる。新潟の雪の中で仕込まれる唐辛子発酵調味料「かんずり」、伊豆諸島に伝わる世界屈指の発酵魚「くさや」、愛知の「八丁味噌」…。その土地の気候・風土・人の暮らしが、何百年もかけてひとつの発酵食品を育んできた。2026年6月12日から21日まで、浦和PARCOで開催される「PARCOで発酵」は、そんな47都道府県のローカル発