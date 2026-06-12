ロックバンド・BUMP OF CHICKENの楽曲とともに楽しめるプラネタリウム作品「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」を、2026年7月3日からコニカミノルタプラネタリウム全5館で上映する。【画像】「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」メインビジュアルやナレーションの山下大輝さん夜空に流れる一瞬の輝き"流れ星"を主役に、季節ごとの星空や流星群の見つけ方、流れ星が誕生する宇宙の仕組みをひもとく。ペルセウス座流星群を