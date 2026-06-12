ドジャースの奥さまたちで構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが１１日（日本時間１２日）、新規投稿され、遠征地で撮影した恒例の集合写真を公開した。今回のピッツバーグ−シカゴ遠征には選手たちの家族も帯同。初日には子どもたちと一緒に動物園に出向く家族や、球場でパパと一緒に野球を楽しむ時間もあった。２日目には慈善活動を実施。ロバーツ監督のトリシア夫人らが中心となって施設の壁に壁画を描くなど、