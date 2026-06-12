石川県志賀町の海岸に巨大なホースが漂着している。所有者が特定できず、県は１５日から撤去作業に着手する。県資源循環推進課によると、ホースは鉄とゴムでできており、長さ約１５０メートル、直径最大約２メートル。昨年１２月、同町から県にホースが沖合を漂流していると連絡があり、その約１週間後、同町西海風無の岩場に打ち上がっていることが確認された。ホースの表面の記載から、海底や河川の土砂撤去に用いられる中