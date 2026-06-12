元広島の田中広輔氏（３６）が１１日、東京都内で引退後初の著書となる「赤き戦士からの感謝状田中広輔」の出版記念イベントを行った。広島で足跡を残し、引退した選手から球団、そして野球ファンへ「本という形の感謝状」を贈る書籍シリーズ「赤き戦士からの感謝状」。第１弾は２０２６年にユニホームを脱いだ田中氏の思いが形になった。１６、１７年に広島の遊撃手として史上初の２年連続フルイニング出場を果たし、リー