サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は華やかな選手の活躍に目が行きがちだが、そのスターたちを動かしているのは代表監督。人心掌握にたけた知将、斬新な戦術を編み出す奇才、百戦錬磨の老将――。各チームを率いる名物指揮官を紹介する（文中のコメントはロイター）。ディディエ・デシャンフランス５７歳…采配は極めて堅実サッカー界で選手、監督の両方でＷ杯優勝を経験している３人の傑物のうちの１人だ。１９９８年の地