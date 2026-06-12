11日、ホワイトハウスの大統領執務室で発言するトランプ大統領/Daniel Heuer/Reuters（CNN）トランプ米大統領は11日、イランとの戦争を終結させる可能性のある「偉大な合意」を主張し、数日以内に最終決定に至るとの見通しを示した。トランプ氏は、合意文書の署名式が間もなく行われるとし、開催地は欧州になる可能性があると述べた。署名式にはバンス副大統領が出席する見込みだという。「文書はほぼ最終段階の形にある。どうなる