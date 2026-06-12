「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースは試合前に行われた選手たちによるリフティング選手権を開催。その模様を球団が公開し、アンディ・パヘズ外野手が８３回で断トツ１位に輝いた。「きょうからＷ杯が始まるよ！」ということで実施された企画。トップバッターを務めた佐々木朗希投手はスタート直後に失敗し、いら立ちを見せるシーンも。運動神経抜群の山本由伸投手は好記録が期待された中、練習道