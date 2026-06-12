リドリー・スコット監督最新作『ラスト・サバイバー』より、新予告編と日本版ポスタービジュアルが公開された。 本作は、『ブレードランナー』（1982）『グラディエーター』（2000）『オデッセイ』（2015）など、映画史に数々の金字塔を打ち立ててきた巨匠リドリー・スコットが、ピーター・ヘラーのベストセラー小説『ラスト・サバイバー』（原