部長職と聞くと、高収入のイメージを抱く人も少なくありません。しかし実際には、勤務する企業の規模によって年収は数百万円単位の差が生じることがあります。 本記事では、大企業と中小企業の部長職の年収を比較しながら、年収600万円という水準を客観的なデータで検証していきます。 大企業の部長職は年収「1000万円」超えも？ データで見る企業規模別の給与 同じ「部長」という肩書きであっ