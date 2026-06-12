マーベル映画『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』（2025）のマット・シャックマンが米Paramount+の新作ドラマ「Discretion（原題）」でパイロット版および追加3話の監督を務め、『アクアマン』シリーズなどのニコール・キッドマンと『プレデター：バッドランド』（2025）などのエル・ファニングとタッグを組むことが明らかとなった。米が報じている。 A24製作による本作は、小説『The